Кучеров и Василевский или Радулов и Худобин? Академия «Чемпионата» научит ставить на НХЛ

«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки, проходишь тесты и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров!



В НХЛ идёт финальная серия. За Кубок Стэнли — 2020 борются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». После двух поединков счёт в противостоянии 1-1. Третий матч состоится 24 сентября, начало встречи — в 3:00 мск.

В обеих командах по три представителя России. За «Тампу» выступают Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачёв, за «Даллас» играют Антон Худобин, Александр Радулов и Денис Гурьянов.



В Академии ты узнаешь типы пари на хоккей, изучишь пять популярных стратегий и научишься управлять игровым банком.



Преподаватели Академии:

Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу

Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер

Андрей Алистаров, создатель канала «Железная Ставка» в YouTube

Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок

Олег Клепиков, нейропсихолог

Дмитрий Побединский, математик и создатель канала «Физика от Побединского» в YouTube

Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте»

Регистрируйся в Академии «Чемпионата» и получи до 15 000 рублей бонусами на первые ставки!