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Кучеров и Василевский или Радулов и Худобин? Академия «Чемпионата» научит ставить на НХЛ

Кучеров и Василевский или Радулов и Худобин? Академия «Чемпионата» научит ставить на НХЛ
Ставки / Прогнозы 0

«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки, проходишь тесты и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров!

В НХЛ идёт финальная серия. За Кубок Стэнли — 2020 борются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». После двух поединков счёт в противостоянии 1-1. Третий матч состоится 24 сентября, начало встречи — в 3:00 мск.

В обеих командах по три представителя России. За «Тампу» выступают Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачёв, за «Даллас» играют Антон Худобин, Александр Радулов и Денис Гурьянов.

В Академии ты узнаешь типы пари на хоккей, изучишь пять популярных стратегий и научишься управлять игровым банком.

Преподаватели Академии:

  • Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу
  • Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер
  • Андрей Алистаров, создатель канала «Железная Ставка» в YouTube
  • Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок
  • Олег Клепиков, нейропсихолог
  • Дмитрий Побединский, математик и создатель канала «Физика от Побединского» в YouTube
  • Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте»

Регистрируйся в Академии «Чемпионата» и получи до 15 000 рублей бонусами на первые ставки!

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