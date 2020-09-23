Кучеров и Василевский или Радулов и Худобин? Академия «Чемпионата» научит ставить на НХЛ

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В НХЛ идёт финальная серия. За Кубок Стэнли — 2020 борются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». После двух поединков счёт в противостоянии 1-1. Третий матч состоится 24 сентября, начало встречи — в 3:00 мск.
В обеих командах по три представителя России. За «Тампу» выступают Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачёв, за «Даллас» играют Антон Худобин, Александр Радулов и Денис Гурьянов.
В Академии ты узнаешь типы пари на хоккей, изучишь пять популярных стратегий и научишься управлять игровым банком.
Преподаватели Академии:
- Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу
- Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер
- Андрей Алистаров, создатель канала «Железная Ставка» в YouTube
- Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок
- Олег Клепиков, нейропсихолог
- Дмитрий Побединский, математик и создатель канала «Физика от Побединского» в YouTube
- Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте»
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