«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Салават Юлаев» — «Трактор».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 1.85.



«Салават» в последнее время неслабо штормит. Поражение в Казани, конечно, насторожило, но Казань есть Казань, и принципиальнее «зелёного дерби» там мало что можно придумать. А вот домашнее поражение от ХК «Сочи» — это уже за гранью добра и зла, или, как сейчас модно говорить, зашквар.



Но ведь с другой стороны, перед матчем с таким же не слишком выдающимся соперником это как раз то, что доктор прописал. То есть уфимцы по определению злые, да ещё лишённые премии, которую уже посчитали в своих карманах, а быть может, даже распределили на повседневные нужды. А когда в команде градус зверства повышается – это всегда хорошо, и тренеру забот меньше, не надо психологически накручивать перед игрой.



В принципе, «Трактор» должен быть в аналогичной ситуации, но там всё запущено. Были три победы, было всё хорошо, а тут тебе бац – и «Северсталь». Ещё и футбольный счёт, и забить не получилось. То есть челябинцы, конечно, тоже злые, но куда больше расстроены. Не так уж много команд в КХЛ, у которых «Трактор» брать очки даже не может, а должен, и «Северсталь», несомненно, в их числе. Но получилось: пошли за шерстью, а вернулись остриженными. А тут как раз в Уфу ехать, причём в Уфу злую.



В общем, вы как хотите, но даже при всей сумашедшинке последних результатов на «Трактор» я ставить не возьмусь. Тут как раз им должно прилететь по полной. Конечно, обороняться и мало пропускать нынешний «Трактор» умеет, ну так «Салавату» много и не нужно. Выиграет 2:1 или даже 1:0 – и хорошо. Главное, чтобы в основное время», — сказал Лебедев.

«Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз: нет Гранлунда — нет голов. Гатиятулин удивит в Уфе Уфимцы остались без лидера и уже успели проиграть на своём льду ХК «Сочи».