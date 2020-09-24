«Ростов» — «Маккаби»: прогноз Игоря Гамулы на матч квалификации Лиги Европы

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч Лиги Европы «Ростов» — «Маккаби».



Ставка: победа «Ростова» за 2.06.



«После вылета московского “Динамо” в квалификационном раунде Лиги Европы от “Локомотива” из Тбилиси все надежды россиян связаны с “Ростовом”, который проведёт предпоследний этап отбора против израильского “Маккаби”.



Для меня этот матч очень особенный, как для любого работника “Ростова”. Конечно, хочется, чтобы всё закончилось хорошо. Но как подходят команды к этой игре? “Маккаби” прошёл “Кайрат” с Вагнером Лавом и со многими игроками сборной Казахстана. Израильтяне то же самое захотят сделать в Ростове. Хотя в последних матчах гости постоянно пропускают, даже если в итоге и побеждают.



“Ростов” пропустил матч с “Ротором”, но всё равно очень серьёзно готовится к предстоящим играм. Команда Валерия Карпина неплохо выступала в еврокубках в предыдущих сезонах, так что коллективу это всё знакомо. Они захотят зацепиться и пройти дальше, несмотря на то что их следующим возможным соперником будет “Тоттенхэм”. Все игроки здоровы, так что ростовская банда готова дать бой. Единственный минус, что не будет фанатов, которые не увидят зрелищный матч.



Мой прогноз — победа “Ростова”. Команда Карпина отдохнула, получила три очка от “Ротора”, который не вышел на игру. Так что ростовчане нацеленно готовились к Лиге Европы и не должны быть вторым номером», — сказал Гамула.

«Ростов» — «Маккаби». Прогноз: Карпин и Ерёменко не повторят провал «Динамо» в Лиге Европы В случае победы российский клуб рискует попасть на «Тоттенхэм».