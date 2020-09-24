«Бавария» — «Севилья»: прогноз Алексея Андронова на встречу за Суперкубок УЕФА 24 сентября

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Бавария» — «Севилья» в рамках Суперкубка Европы.
Ставка: победа «Баварии» минимум в 2 мяча за 1.86.
«Севилья» против «Баварии». Может быть многие уже и забыли, что этот трофей существует. Он всегда открывал европейский сезон, а сейчас уже начались все сезоны, но значимость он свою не потерял.
«Бавария» — это команда, которая хочет выиграть все турниры 2020 года, в которых участвует. «Бавария» может это сделать. Победа над «Шальке» в первом туре со счетом 8:0 говорит о том, что «Бавария» не стала хуже. Пусть и ушел Алькантара, пусть есть какие-то травмы. Есть непонятки с Давидом Алабой, который требует немыслимые по мюнхенским меркам деньги. Все равно «Бавария» остается сама собой. Играть она будет всерьез, а «Севилью» ждет тяжелое испытание.
Предлагаю поставить на «Баварию» с форой (-1,5). Меня немного удивляет высокий коэффициент 1.86 за такой вариант. Я считаю его просто обязательным, чтобы его использовать», — сказал Андронов.
- 24 сентября 2020
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:29
-
10:00
-
09:45
-
09:30