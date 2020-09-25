«Ростов» — «Маккаби»: результат матча Лиги Европы 24.09.2020 и сыгравшие коэффициенты

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Ростов» принимал «Маккаби» из Хайфы. Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



На 9-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов. Через 11 минут форвард «Маккаби» Никита Рукавица сравнял счёт. На 60-й минуте полузащитник Мохаммад Абу Фани вывел гостей вперёд в счёте. Через 8 минут главный арбитр встречи показал красную карточку хавбеку «Ростова» Данилу Глебову, в результате чего хозяева остались в меньшинстве.

Эксперты считали российский клуб фаворитом: ставки на победу «Ростова» принимались за 2.04, на ничью давали 3.50, успех «Маккаби» шёл за 4.00. С 1000 рублей можно было выиграть 4000 рублей.

Проход израильского клуба шёл за 2.60, проход «Ростова» — за 1.53. На тотал больше 2.5 мяча предлагали поставить за 2.28, а на обе забьют — за 1.98.