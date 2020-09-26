«Тамбов» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч 9-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Тамбов» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 1.75.

«Девятый тур РПЛ начинается матчем в Саранске. «Тамбов» принимает «Спартак», одного из лидеров чемпионата. Кто бы что ни говорил про «Спартак», работа Тедеско пока приносит результат. Где-то «Спартаку» везёт, как это было в Казани, где-то «Спартак» реально превосходит соперника. Но есть должок за «Спартаком» по матчам с «Тамбовом» в прошлом сезоне. Тогда «Тамбов» шесть очков отобрал у красно-белых. Думаю, что «Спартак» это прекрасно помнит, знает и постарается перед своими болельщиками реабилитироваться.



Да, «Спартак» играет в Саранске, но понятно, что там он будет как дома. Нет никаких сомнений, что спартаковских болельщиков на стадионе в Саранске будет куда больше.



«Тамбов» неплохо смотрелся в игре с «Локомотивом», тем не менее по классу уступал. Он быстро пропустил. И, по большому счёту, ничего сверхсерьёзного у ворот Гильерме создать не сумел.



«Спартак» посильнее, помощнее. Не угадаешь, кто у него в атаке выйдет. Но не будет Маслова. Кутепов заменит, он неплохо сыграл с Казанью. Может быть, и Жиго восстановится. Если нет, сыграет Илья Гапонов. Проблемы в обороне у «Спартака» остаются, но есть Максименко, который может выручить, ну и мощная атака.



Я думаю, что сыграть чистую победу «Спартака» за 1.75, — это то, что доктор прописал. Мой прогноз: «Спартак» обыграет «Тамбов» в Саранске и выйдет в единоличные лидеры, а вот на сколько — это покажет время».