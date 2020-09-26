«Бетис» — «Реал Мадрид»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Бетис» — «Реал Мадрид» в 3-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.
Ставка: обе забьют за 1.65.
«Одна из самых интересных игр ближайшего тура чемпионата Испании. «Бетис» Мануэля Пеллегрини, набравший 6 очков, не пропустивший ни одного мяча, дома будет принимать чемпиона страны — мадридский «Реал».
Мне не верится, что «Реал» в двух матчах подряд не забьёт. «Реал» не то чтобы за упокой начал этот чемпионат матчем против «Реала Сосьедад», были определённые кадровые проблемы. Не было на поле Каземиро с первых минут, в атаке играла молодёжь — Винисиус и Родриго, Эдегор в игру не совсем попал. Пришлось усиливать игру юными ребятами из Кастильи — Марвином и Аррибасом, который вышел в концовке. Вальверде тоже по ходу матча появился. Но по-настоящему «Реал» не вышел на проектную мощность. «Сосьедад» надёжно сыграл в обороне и ничего не позволил «Реалу» реализовать.
Здесь же «Бетис» все-таки должен пропустить впервые за три тура. А учитывая атаку «Бетиса», он и забить должен. Там хорошо Пеллегрини расставил футболистов. «Бетис» хорошо начал матч против «Вальядолида», сразу забив два мяча. Хоакин играет в центре, Канальес на фланге, Фекир играет, Иглесиас. Подбор игроков в атаке у «Бетиса» отличный.
Когда мы говорим «Бетис» — «Реал», подразумеваем забитые мячи. На мой взгляд, забитые мячи должны быть на «Бенито Вильямарин». Мой прогноз — «обе забьют» за 1.65. Дальше можно рассматривать другие варианты: комбо «Реал» не проиграет и обе забьют», «Бетис» не проиграет и обе забьют» или же «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». Тут коэффициенты повыше».
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