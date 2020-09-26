«Зенит» — «Уфа»: прогноз Егора Титова на матч 9-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Уфа» в 9-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Зенита» с форой (-2) за 2.31.

«Мы видим, что «Зенит» постоянно теряет очки. Были две осечки в Москве — в матчах с «Динамо» и «Локомотивом». Потом победили «Арсенал» дома, но матч сложный был, могли устроиться на 2:2 после того, как повели в два мяча. А теперь вот ещё в Екатеринбурге только ничья. И все мы видели эпизод с «голом» Дзюбы. Только судьи на VAR умудрились не разобраться, что там был офсайд. И даже при таком раскладе «Урал» мог вырвать победу в концовке. Не всё в порядке у «Зенита». Это совершенно очевидно.



Но Лига чемпионов не за горами. Нужно собираться команде Семака. Должен он сейчас показать, что управляет командой, может заставить её показывать хороший футбол.



«Уфа» тоже не в порядке. Вроде бы дома бьётся, упирается. Отобрали очки у «Спартака» и «Динамо». С ЦСКА выжимали из себя максимум. Но побед практически нет. Состава не хватает Евсееву, чтобы «Уфа» показывала примерно тот же футбол, что и в прошлых сезонах. Игроков постепенно лучших «Уфа» потеряла, а замену не нашли.



Не думаю, что сейчас «Уфа» способна выстоять против разозленного «Зенита». В прошлом году здорово получилось. Сейчас вряд ли. Нет ресурсов. Ставлю на победу «Зенита» с форой (-2)».