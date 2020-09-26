«Аугсбург» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Аугсбург» — «Боруссия» Дортмунд во 2-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1.5) за 2.11.
«Есть проблемы у Дортмунда в плане организации защиты. Прежде всего есть проблемы с персоналом, некоторые игроки не могут выходить на поле пока. Нет возможности играть по той схеме, которую хочет Люсьен Фавр. Но всё-таки шансы Дортмунда на победу в этом матче очень высокие. В конце концов, если не говорить об обороне, то атака Дортмунда может решить эту игру полностью.
Мне видится совершенно прекрасным вариант — «победа Дортмунда с форой (-1.5) мяча». Коэффициент — 2.11. Очень большой коэффициент. «Боруссия» намного сильнее. Да, «Аугсбург» возглавляет бывший игрок Дортмунда, и в менеджменте работает бывший игрок Дортмунда. Но не хватит сил у «Аугсбурга», чтобы сопротивляться в этом матче».
- 26 сентября 2020
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