«Аугсбург» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Аугсбург» — «Боруссия» Дортмунд во 2-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1.5) за 2.11.

«Есть проблемы у Дортмунда в плане организации защиты. Прежде всего есть проблемы с персоналом, некоторые игроки не могут выходить на поле пока. Нет возможности играть по той схеме, которую хочет Люсьен Фавр. Но всё-таки шансы Дортмунда на победу в этом матче очень высокие. В конце концов, если не говорить об обороне, то атака Дортмунда может решить эту игру полностью.



Мне видится совершенно прекрасным вариант — «победа Дортмунда с форой (-1.5) мяча». Коэффициент — 2.11. Очень большой коэффициент. «Боруссия» намного сильнее. Да, «Аугсбург» возглавляет бывший игрок Дортмунда, и в менеджменте работает бывший игрок Дортмунда. Но не хватит сил у «Аугсбурга», чтобы сопротивляться в этом матче».