«Аугсбург» — «Боруссия» Д: прогноз Дмитрия Симонова на матч 2-го тура чемпионата Германии

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 2-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Аугсбург» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: обе забьют за 1.72.

«Оба участника встречи забили по три мяча в стартовом туре. «Аугсбург» удачно съездил в Берлин к «Униону» (3:1), а Дортмунд дома вынес Мёнхенгладбах (3:0, дубль Холланда), хотя нанёс только четыре удара в створ, подал один угловой и уступил гостям по владению. «Боруссия» дома продолжает оставаться несокрушимой — посмотрим, что будет в новом сезоне с выездными встречами.



Игры «Боруссии» и «Аугсбурга» много лет получаются результативными. Ставка «обе забьют» сыграла в девяти последних встречах, а если брать только Бундеслигу, то в десяти. Я выберу прогноз в рамках этого тренда и отталкиваясь от свежих впечатлений от данных команд. Разжёвывать силу атаки «Боруссии», думаю, не нужно, а «Аугсбург» за последний календарный год лишь в одном домашнем матче не сумел забить».