«Алавес» — «Хетафе»: прогноз Александра Вишневского на матч 3-го тура Ла Лиги

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 3-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Алавес» — «Хетафе».
Ставка: победа «Хетафе» в один мяч или ничья за 1.62.
«У «Алавеса» пока два поражения в двух матчах, но по игре команда из Виктории заслуживала явно больше, чем ноль очков. Очередной домашний матч предоставляет баскам возможность набрать-таки первые очки в чемпионате. Или очко. С учётом более высокого класса «Хетафе логично предположить, что тут будет или ничья, или ещё одно поражение «Алавеса» с разницей лишь в один мяч — как и в двух предыдущих турах.
Но всё же наиболее вероятным исходом матча мне представляется ничья. В прошлом сезоне эти соперники оба раза делили очки — 0:0 в Витории и 1:1 в Хетафе. Думаю, тут можно или рискнуть поставить на ничью, или выбрать ставку «ничья или победа гостей с разницей в один мяч».
- 26 сентября 2020
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