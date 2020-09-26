«Торино» — «Аталанта»: прогноз Александра Аксёнова на матч 2-го тура чемпионата Италии

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 2-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Торино» — «Аталанта».



Ставка: победа «Аталанты» и тотал больше 2.5 мяча за 2.28.



«Давайте поговорим о матче чемпионата Италии – «Торино» против «Аталанты».



Следим за «Аталантой» теперь ещё и потому, что там выступает Алексей Миранчук. Пока он травмирован и восстанавливается, но в любом случае это команда очень интересная. Мы помним, как команда здорово проводила прошлый сезон в Лиге чемпионов и Серии А.



Первый тур бергамаски пропустили, потому что были задействованы в еврокубках. Во втором туре они сыграют с «Торино» — командой, которая пока показывает не самый эффективный футбол, у которой новый главный тренер, которая в первом туре проиграла со счётом 0:1 «Фиорентине».



Мне кажется, что в этом матче будет достаточное количество голов, а «Аталанта» начнёт этот сезон хорошо, т.е. победит. Мой прогноз – победа «Аталанты» и больше 2.5».