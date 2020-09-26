«Брайтон» — «МЮ»: прогноз Александра Елагина на матч 3-го тура АПЛ 26 сентября

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Брайтон» — «МЮ».

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Грэм Поттер, на мой взгляд, создаёт очень интересную команду, которая переигрывает практически всех в АПЛ. За редким исключением, в таком компоненте как владение мячом. “Брайтон” в первом туре уступил “Челси” со счётом 1:3, однако выглядел отнюдь не хуже именитых гостей. Лондонцы на сто процентов использовали свои голевые шансы, а вот “Брайтон”, увы, нет. Зато во втором туре Поттер и компания буквально разорвали “Ньюкасл” со счётом 3:0, показав практически безупречную коллективную игру. Нил Мопе совершил дубль и сделал голевую передачу. Но я бы в первую очередь отметил неутомимого Тарика Лэмпти и Леандро Троссардо.



“Манчестер Юнайтед” пропустил первый тур по причине того, что поздно закончил предыдущий сезон, выступая в еврокубках. “Манчестер” проиграл “Кристал Пэлас” на своём поле, на мой взгляд, абсолютно закономерно со счётом 1:3. Причём “орлы” стали седьмой командой, которая обыграла “Манчестер Юнайтед” второй раз подряд.



В предстоящем матче фаворита в “Манчестер Юнайтед” не вижу. Не думаю, что отсутствие хавбека у хозяев очень негативно скажется на игре “Брайтона”. А вот “Юнайтед” находится на подходе к своей лучшей форме. Сегодня, прямо скажем, они не набрали форму. Игра в обороне и в полузащите вызывает не самое приятное впечатление. Поэтому ставлю на «обе забьют».