«Бетис» — «Реал»: прогноз Михаила Поленова на матч 3-го тура чемпионата Испании

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Примеры «Бетис» — «Реал».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.81.

«Первый матч в сезоне мадридский “Реал” сыграл с “Сосьедадом”. Мягко сказать, “сливочные” не впечатлили. Моменты были, но главное, мне кажется, в другом — вынужденно или невынужденно, но “Реал” перестраивается.



Например, в матче с “Сосьедадом” в основном составе вышел Мартин Эдегор. Видимо, Зидан будет использовать его в дальнейшем на позиции плеймейкера. В предыдущих сезонах эта позиция у “Реала” была размыта, команда играла с тремя центральными полузащитниками, не было выраженного атакующего игрока. Впрочем, в этом не было необходимости, так как система работала. Как будет происходить сейчас?



Соперник “Реала” — “Бетис”. Команда выиграла два матча на старте сезона и показывает содержательную игру. Однако не стал бы преувеличивать их успехи, так как они были в матчах с клубами, которые точно уступают “Бетису” в классе. Игра с грандами — совсем другая история. И вообще, вспомним, как “Реал” и многие другие суперклубы стартуют осенью. Пока ничего нельзя выиграть, но уже можно проиграть, если сильно разогнаться. “Реал” вообще каждый сезон начинает очень трудно. Думаю, нынешний не станет исключением. Тактическая перестройка, возраст лидеров, необходимость что-то менять — всё это повлияет на игру.



Думаю, матч с “Бетисом” получится “верховым”: после первого матча в чемпионате, где “Реал” очки потерял, стало понятно, на что нужно обратить внимание, а класс игроков никуда не делся. Надеюсь, и “Бетис” рискнет агрессивно сыграть с “Реалом”. С учетом их возможностей, можно верить и в голы. Предлагаю сыграть обычную ставку на тотал больше 2.5 гола».