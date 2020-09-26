«Интер» — «Фиорентина»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало
26 сентября состоится матч 2-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Фиорентина». Начало — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех «Фиорентины» оценён букмекерами коэффициентом 7.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.40.
Букмекеры считают, что матч Серии А «Интер» — «Фиорентина» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55.
Если обе забьют, зайдёт коэффициент 1.68. Поставить на пенальти можно за 2.60.
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