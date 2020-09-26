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Адесанья — Коста: прогноз Александра Емельяненко на бой UFC 253 27 сентября 2020 года

Адесанья — Коста: прогноз Александра Емельяненко на бой UFC 253 27 сентября 2020 года
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал прогноз на поединок Исраэль АдесаньяПауло Коста.

Ставка: победа Адесаньи по очкам за 3.54.

«Всем привет, любители единоборств! Сегодня я поделюсь своим мнением на бой Адесаньи и Косты. Сразу скажу, что вижу в этом поединке фаворитом нигерийского бойца. Он хорош сейчас, быстр, обладает отличной ударной техникой.

Он в партере полный ноль, но защита от тейкдаунов у него неплохая. Исраэль будет всячески избегать проходов в ноги или чего-то подобного от Косты. Адесанья уже всё всем доказал в UFC и достоин носить титул чемпиона.

Пауло тоже хорош и работает часто по корпусу. Любит прижимать к сетке, возиться, наносить удары исподтишка, но в центре октагона по большому счёту не представляет опасности.

Но он «сдыхает» ближе к середине боя и терпит вторую часть поединка на морально-волевых. По сути, он может чем-то удивить нигерийца в партере, но я ещё ни разу не видел, чтобы он возился в борьбе. Однако у него «челюха» крепкая, и получать он по ней может на удивление долго, но при этом не падать.

Да, думаю даже этот бой может дойти до решения, почему нет? У Исраэля будет расти преимущество с каждым раундом, и по очкам он победит. Ставлю на его победу решением за 3.54».

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