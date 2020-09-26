«Тамбов» — «Спартак»: прогноз Александра Мостового на матч 9-го тура РПЛ

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч чемпионата России «Тамбов» — «Спартак».
Ставка: победа «Спартака» за 1.75.
«Тамбов» за восемь туров вплотную подобрался к зоне вылета. Ничья с «Рубином» и победа над «Уфой» вселили надежду в сердца поклонников команды, но «Локомотив» снова поставил всё на свои места.
«Спартак» делит первую строчку с «Зенитом», который растерял преимущество за четыре последних тура. Для красно-белых сегодня открывается отличная возможность закрепиться на вершине турнирной таблицы да заодно и отомстить «волкам», с которыми у столичного клуба отрицательная статистика личных встреч.
Что может помешать подопечным Доменико Тедеско? Мне кажется, что в этом поединке только недооценка или потеря концентрации приведёт к третьей подряд победе хозяев матча.
Впрочем, игроки московской команды настроены серьёзно на игру, при этом чемпионские амбиции не дают им права на осечку в Мордовии. На поле не выйдут Глушенков, которому уже сделали успешную операцию, Селихов, Ташаев и Маслов, который дисквалифицирован. Я считаю, что такие потери не спасут хозяев".
- 26 сентября 2020
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