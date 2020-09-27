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«Хоффенхайм» — «Бавария»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 2-го тура чемпионата Германии

«Хоффенхайм» — «Бавария»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 2-го тура чемпионата Германии
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Бавария».

Ставка: гол «Хоффенхайма» в первом тайме за 2.60.

«Хоффенхайм» — одна из немногих команд, которая умудряется показывать с «Баварией» более-менее неплохой результат. Иногда получается даже выигрывать. У хозяев новый тренер, новые идеи, но атака очень сильно зависит от выступлений Крамарича. С учетом неплохой генетической истории, «Хоффенхайм» не боится «Баварии». Да и мюнхенцы будут не в лучших кондициях после визита в Будапешт.

Не покидает ощущение, что в первом тайме хозяева попытаются сыграть агрессивно, резко и бесстрашно. Предложу довольно рискованную ставку. Думаю, «Хоффенхайм» может забить уже до перерыва. Букмекеры довольно щедро платят за этот исход".

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