«Хоффенхайм» — «Бавария»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 2-го тура чемпионата Германии

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 2-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Хоффенхайм» — «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» и обе забьют за 2.00.



«Напрашивается ставка победа «Баварии», но коэффициент на это всегда очень низкий. Это практически с беспроигрышным вариантом можно включать в экспресс, но попытаюсь выбрать более интересный ординар. Выбрал ставку «победа «Баварии» и обе забьют».



Объясню. Матч состоится в воскресенье, а до этого в четверг пройдет еще одна встреча с участием «Баварии» — с «Севильей» за Суперкубок УЕФА. Сразу хочу сказать, что делаю ставку, не зная результата баттла за Суперкубок. Это немножко усложняет ситуацию. С другой стороны, «Бавария» после Суперкубка не перестанет быть «Баварией».



Получается, матчи разделяет всего три дня, очень сложный цикл. Плюс «Баварии» надо будет вернуться в Германию, потом поехать в гости к «Хоффенхайму». К тому же, если «Бавария» выиграет у «Севильи», команда очень хорошо это отпразднует пивом и прочими радостями жизни. Так или иначе, определенное эмоциональное опустошение будет. Думаю, «Хоффенхайм» сможет этим воспользоваться.



Если посмотреть на историю противостояний, «Хоффенхайм» очень серьезный оппонент «Баварии» — достаточно часто отбирает очки у грозных мюнхенцев. Очень много было встреч, где «Хоффенхайм» как минимум забивал «Баварии», а порой и много. Да, последняя встреча команд завершилась со счетом 6:0 в пользу «Баварии», но это не показатель. Если посмотреть следующие 9 матчей, то лишь в одном из них «Хоффенхайм» не смог забить, т.е. ставка «обе забьют» сыграла в 8 последних встречах из 10. Мне кажется, сейчас у «Хоффенхайма» отличные шансы снова огорчить «Баварию». Сможет ли зацепить очки? Честно говоря, сомневаюсь, поэтому прогнозирую тяжелую победу «Баварии» с пропущенными мячами».