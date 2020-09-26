«Даллас» — «Тампа»: результат 4-го матча финала НХЛ и сыгравшие коэффициенты букмекеров

Завершился четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и завершилась победой «Тампы» в овертайме со счётом 5:4.



В составе победителей дубль оформил Брейден Пойнт и ещё по одной шайбе в свой актив записали Янни Гурд и Алекс Киллорн. Победный гол в овертайме за «Тампу» забил Кевин Шаттенкирк. Российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Защитник Михаил Сергачёв также записал в свой актив два голевых паса. Российский голкипер Андрей Василевский совершил 26 сейвов.



В составе «Далласа» дубль оформил Джон Павелски и ещё по одному голу забили Кори Перри и Йон Клингберг. Российский нападающий Александр Радулов отметился результативной передачей. Денис Гурьянов не отметился результативными действиями. Российский голкипер Антон Худобин совершил 30 сейвов.

Эксперты считали «Тампу» фаворитом: ставки на победу «Лайтнинг» принимались за 2.10, успех «Далласа» шёл за 3.36, а ничья — за 4.35. Со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 4350 рублей.

Букмекеры не ожидали, что встреча получится результативной. На тотал больше 5.5 шайбы давали 2.38, на тотал меньше 5.5 шайбы — 1.72. Итоговый успех «молний» шёл за 1.60.