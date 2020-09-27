Эжени Бушар — Анна Калинская: прогноз Сергея Фомина на матч 1-го круга «Ролан Гаррос»

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1-го круга «Ролан Гаррос»- 2020 Эжени Бушар — Анна Калинская.
Ставка: победа Бушар с форой (-4) за 1.91.
«Наконец-то Эжени Бушар решила заняться не только «модельной карьерой», но и попробовать вернуться на былые теннисные позиции. Все-таки последние годы Бушар больше ассоциируется с эффектными фотосессиями, чем с качественной игрой на корте.
Бушар продуктивно играла после возобновления сезона. Удалось даже выйти в финал турнира в Стамбуле, где канадка играла аж с квалификации. Заметно, как сильно она прибавила в игре на задней линии. Стала намного лучше контролировать мяч и меньше ошибаться. Да, не хватает пока стабильной игры на протяжении всего матча, но если так продолжит играть и тренироваться, то восстановление былых позиций будет вопросом времени.
Калинская — талантливая теннисистка, но пока так и не раскрывшая весь игровой потенциал. Часто может выпадать из матча в самый ненужный момент. К главному грунтовому турниру готовилась в Риме, где не смогла пройти квалификацию, в трех сетах проиграв во втором раунде Алене Большовой.
Считаю, Эжени Бушар сейчас находится на другом уровне. Если с должным настроем подойдет к этому матчу, ей вполне по силам выиграть с комфортным счетом».
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