«Вест Хэм» — «Вулверхэмптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 3-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Хэм» – «Вулверхэмптон».
Ставка: «Вулверхэмптон» не проиграет и обе забьют за 2.40.
«Действия подхватившего коронавирус Мойеса пока не очень просто понять. В чемпионате у него два поражения, в Кубке лиги – две крупные победы. Причем на Кубок играют главные звезды, которые ближе к концу прошлого сезона перестали считаться игроками основного состава, вроде Фелипе Андерсона, Ярмоленко, Лансини и Алье. Да, может, в том сезоне, когда кто-то из звезд сник, кто-то устал, кто-то сломался, изменилась игровая модель и раззабивался Антонио, это и имело смысл, но такое упорство не очень понятно.
В общем, в матче с «волками» снова предстоит делать выбор, а он, судя по всему, дается непросто.
«Волки», хоть и уступили «Ман Сити», смотрятся пока вполне прилично и в плане физики, и в плане организации игры, и впереди.
После выхода «Вулверхэмптона» в АПЛ эти команды встречались четырежды, и все четыре раза побеждали бирмингемцы с общей разницей забитых и пропущенных мячей 8-0.
Думаю, ближе к победе они будут и на этот раз, но поставлю, пожалуй, на то, что они не проиграют и при этом обе команды забьют. Скорее всего, моменты будут у обоих ворот. «Вест Хэм», несмотря на некую прямолинейность, в нужный момент может начать играть с позиции силы, давить соперников. Это может оказаться действенным».
- 27 сентября 2020
-
16:40
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
16:00
-
15:55
-
15:45
-
15:35
-
15:30
-
15:20
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:55
-
14:50
-
14:45
-
14:40
-
14:35
-
14:30
-
14:25
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:40
-
13:35
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:50
-
12:45