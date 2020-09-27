«Вест Хэм» — «Вулверхэмптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 3-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Хэм» – «Вулверхэмптон».

Ставка: «Вулверхэмптон» не проиграет и обе забьют за 2.40.

«Действия подхватившего коронавирус Мойеса пока не очень просто понять. В чемпионате у него два поражения, в Кубке лиги – две крупные победы. Причем на Кубок играют главные звезды, которые ближе к концу прошлого сезона перестали считаться игроками основного состава, вроде Фелипе Андерсона, Ярмоленко, Лансини и Алье. Да, может, в том сезоне, когда кто-то из звезд сник, кто-то устал, кто-то сломался, изменилась игровая модель и раззабивался Антонио, это и имело смысл, но такое упорство не очень понятно.



В общем, в матче с «волками» снова предстоит делать выбор, а он, судя по всему, дается непросто.



«Волки», хоть и уступили «Ман Сити», смотрятся пока вполне прилично и в плане физики, и в плане организации игры, и впереди.



После выхода «Вулверхэмптона» в АПЛ эти команды встречались четырежды, и все четыре раза побеждали бирмингемцы с общей разницей забитых и пропущенных мячей 8-0.



Думаю, ближе к победе они будут и на этот раз, но поставлю, пожалуй, на то, что они не проиграют и при этом обе команды забьют. Скорее всего, моменты будут у обоих ворот. «Вест Хэм», несмотря на некую прямолинейность, в нужный момент может начать играть с позиции силы, давить соперников. Это может оказаться действенным».