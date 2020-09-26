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«Байер» — «РБ Лейпциг»: прогноз Ровшана Аскерова на матч 2-го тура чемпионата Германии

«Байер» — «РБ Лейпциг»: прогноз Ровшана Аскерова на матч 2-го тура чемпионата Германии
Ставки / Прогнозы 0

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Бундеслиги «Байер» — «РБ Лейпциг».

Ставка: победа «РБ Лейпциг» за 2.25, тотал больше 2.5 мяча за 1.53.

«Нагельсманн в прошлом сезоне набрал огромное количество вистов, и теперь у «Лейпцига» самые что ни на есть амбициозные задачи. Вплоть до свержения гегемонии «Баварии».

Состав исполнителей у «быков» посильнее, чем у «Байера». И тренер интереснее. Более того, «Лейпциг» в стартовых матчах Бундеслиги и Кубка страны успел пробить тотал больше 2,5.

Думаю, и в этом матче будет тотал больше 2,5, а также обе команды смогут забить. У «Лейпцига» вообще довольно часто матчи выдаются результативными. Рискну поставить и на победу «Лейпцига».

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