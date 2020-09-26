«Зенит» — «Уфа»: прогноз и ставка на матч 9-го тура чемпионата России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Уфа».

Ставка: победа «Зенита» всухую за 1.78.

«Подопечные Сергея Семака пока не могут войти в победную колею. За три игры после гостевого поражения от «Динамо» они набрали пять из девяти возможных очков. Сперва была нулевая ничья с «Локомотивом» в Москве, затем уверенная победа над «Арсеналом» в Петербурге (3:1).



Ну а в матче предыдущего тура сине-бело-голубые сыграли вничью с «Уралом» (1:1). Конечно, они выглядели гораздо активнее хозяев в атаке, да и в целом, вероятно, наиграли на очки. Но тут надо бы сказать, что свой гол Артём Дзюба забил из офсайда, но VAR блистательным образом решил его засчитать.



У «Уфы» всё по-прежнему плохо. Неудачная серия без побед растянулась уже на шесть туров. Причём на таком приличном отрезке команда из Башкирии сумела добыть лишь два очка. Проблема та же — целый ряд футболистов основы покинул коллектив, а внятных замен раздобыть не удалось.



Всего у уфимцев в копилке пять баллов, что соответствует прискорбной 14-й строчке. Меньше набрали лишь проблемные новички РПЛ: у «Химок» три балла, у «Ротора» – два. Отставание «Уфы» от верхней части турнирной таблицы на данный момент составляет уже семь пунктов.



В прошлой игре команда Вадима Евсеева принимала одного из лидеров чемпионата России московский ЦСКА. Обошлось без сенсаций. Гости смотрелись интереснее и по делу победили со счётом 1:0. Могли выиграть даже крупнее, но хозяев много выручал Александр Беленов.



Атака «Уфы» при Евсееве едва ли когда славилась высокой результативностью, а теперь и подавно голы даются с трудом. К слову, за пять предыдущих туров команда забила один-единственный мяч. При таких раскладах П1 всухую за коэффициент 1.78 смотрится заманчиво.



Статистика личных встреч на нашей стороне. Дело в том, что за семь игр с «Зенитом» в Санкт-Петербурге уфимцы забили только два раза. При этом потерпели пять поражений. Свой гол-два сине-бело-голубые как-нибудь затолкают».