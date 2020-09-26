Хаким Даводу — Зубайра Тухугов: прогноз Александра Емельяненко на бой UFC 253

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал прогноз на поединок Хаким Даводу — Зубайра Тухугов.



Ставка: победа Тухугова за 1.70.

«Хаким, наверное, считает себя непобедимым после трех проведенных боев в UFC. Но стоит вспомнить только поединок с Арсе, где он чудом спасся от поражения. Отмечу неплохую ударную технику, да и всё пожалуй. У него нет как такового бойцовского интеллекта. Действует прямолинейно, плохо готовит удары.



Тухугов уже набрался достаточно опыта, чтобы наравне биться с такими соперниками и быть лучше их. На мой взгляд, он грамотнее действует и не боится отступить, если видит, что не «вывозит». Ну и у Зубайры есть борцовская база, чего совершенно не вижу у канадца. К тому же конкуренция у россиянина в клетке была всегда хорошего уровня, а Даводу в моих глазах остаётся тем же новичком, который ещё толком на освоился в промоушене.



Главное — умение подстраиваться под соперника, и этим навыком Тухугов обладает. Абсолютно согласен с коэффициентами букмекеров на эту встречу и тоже беру победу Зубайры за 1.70».