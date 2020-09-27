ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Дениса Казанского на московское дерби в 9-м туре РПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив».
Ставка: ИТБ 1.5 гола ЦСКА за 2.30.
«Очень интересное дерби. Кажется, что с фаворитом здесь всё очевидно и ЦСКА должен набирать максимум очков в этой игре. Слишком уж много проблем у «Локо»: помимо отсутствия Миранчука и Баринова, ещё и дисквалификация Крыховяка. Это огромный удар по Николичу, который пока так и не получил в своё распоряжение Манджукича (и непонятно, получит ли). И вообще, один мяч за три игры — очень плохой результат для атакующей команды.
Что касается ЦСКА, то здесь всё наоборот — команда набрала ход. Три победы в тяжёлых условиях: дерби, «Уфа» и «Ахмат» — это серьёзно. Плюс кадровое усиление.
В общем, здесь всё хорошо у одной команды и плохо у другой. Но можно вспомнить, как «Локомотив» играл с «Зенитом» и насколько тяжело было сине-бело-голубым. Правда, «Зенит» нам показывает, что не всё с ним в порядке.
Думаю, что в этой встрече должно быть достаточное количество мячей, потому что характер дерби и необходимость ЦСКА побеждать.
В этой ситуации я бы рассмотрел ИТБ1 (1.5). Мне кажется, что армейцы сейчас в состоянии забивать достаточно. Не будет такой закрытый матч, как с «Уфой». Думаю, что и «Локомотив» будет играть в атаку. Поэтому ИТБ1 (1.5) с хорошим коэффициентом смотрится убедительно».
- 27 сентября 2020
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