«Рома» — «Ювентус»: прогноз Георгия Черданцева на матч 2-го тура чемпионата Италии

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч 2-го тура Серии А «Рома» — «Ювентус».

Ставка: победа «Ювентуса» за 2.07.

«Рома» — команда не очень понятная. Кроме того что у неё сейчас проблемы, не очень ясно, в каком направлении движется и развивается эта команда. Если года два-три назад можно было с уверенностью говорить о том, что «Рома» не проиграет, и брать победу «Ромы» или отталкиваться от «Ромы», то сегодня абсолютный фаворит этого матча — «Ювентус».



«Рома» проиграла с крупным счётом «Вероне», это вообще ни в какие ворота не лезет. Всё время идут разговоры о продаже тех или иных футболистов. Это говорит о том, что в долгую «Рома» не видит себя в качестве команды, которая собирается бороться за скудетто. Опять там какие-то трения и движения в руководстве, сейчас клуб далёк от стабильности. Плюс тренер Фонсека в прошлом сезоне не зарекомендовал себя как тренер, который умеет ставить яркую и атакующую игру, которую хотят видеть болельщики «Ромы». Ладно с атакующей игрой — хотя бы игру, которая стабильно приносила результат.



Что касается «Ювентуса», то мы убедились, что взаимоотношения главного тренера с Роналду очень важны для микроклимата в команде. На примере Сарри мы это хорошо поняли: очень важно ладить с Роналду. У Пирло с этим вроде бы всё в порядке. «Ювентус» в игре с «Сампдорией» даже превзошёл ожидания — выиграл крупнее, чем можно было предполагать.



Думаю, что в этом матче «Ювентус» — фаворит. Поскольку букмекерская линия берёт ещё за основу матчи прошлого сезона, то можно смело взять победу «Ювентуса». Коэффициент здесь больше двойки. За нынешний «Ювентус» против нынешней «Ромы», я думаю, это очень неплохой вариант. В этом матче я беру победу «Ювентуса».