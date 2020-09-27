«Арсенал» Тула — «Ростов»: прогноз Александра Мостового на матч 9-го тура РПЛ

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Арсенал» — «Ростов».
Ставка: победа «Арсенала» с форой (0) за 2.22.
«Ростов» стал вторым российским клубом, который с первой попытки покинул Лигу Европу. А ведь как всё хорошо начиналось: на 9-й минуте Шомуродов открыл счёт, и казалось, что жёлто-синие — в групповом этапе. Но в дело сначала вмешался Рукавица, а затем Абу-Фани отправил дончан в нокаут. В чемпионате дела у «сельмашей» наладились, и теперь они все силы могут бросить на внутренний турнир.
«Арсенал» пока на 12-й позиции, но команда набирает обороты и потенциал у Тулы очень серьёзный. Чего стоит победа над одним из лидеров 20 сентября, когда «канониры» в феерическом матче разобрались с «Сочи» (3:2), да и победа в Кубке над «Салютом», хоть и в серии пенальти, положительно скажется на моральном состоянии команды в этой игре.
Сегодня в Туле двойной праздник — День города и 500-летие Кремля. От игроков любимой команды ожидают подарка в виде победы. Я считаю, что «пушкари» способны порадовать горожан, тем более что гости приедут уставшими после поединка Лиги Европы.
Моя ставка — победа «Арсенала» с форой (0) за 2.22».
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