«Хоффенхайм» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 2-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021 «Хоффенхайм» — «Бавария».

Ставка: «Хоффенхайм» выиграет с форой (+2) за 1.81.

«Матч стоит особняком среди всех игр «Баварии», на мой взгляд. Не до конца понимаю букмекеров. Учитывая, что у «Баварии» был матч за Суперкубок Европы, который потребовал большого количества сил, было дополнительное время, перелет, переезд, а сейчас снова выездной матч, не совсем правильно так легкомысленно относиться к шансам «Хоффенхайма».



Видя вариант «Хоффенхайм» с форой (+2) и коэффициентом 1.81, думаю, обязательно нужно на этот вариант ставить. С расходом еще. Не должна «Бавария» разгромить соперника после тяжелого матча с «Севильей» и неминуемого празднования».