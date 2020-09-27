«Хоффенхайм» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии
Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 2-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021 «Хоффенхайм» — «Бавария».
Ставка: «Хоффенхайм» выиграет с форой (+2) за 1.81.
«Матч стоит особняком среди всех игр «Баварии», на мой взгляд. Не до конца понимаю букмекеров. Учитывая, что у «Баварии» был матч за Суперкубок Европы, который потребовал большого количества сил, было дополнительное время, перелет, переезд, а сейчас снова выездной матч, не совсем правильно так легкомысленно относиться к шансам «Хоффенхайма».
Видя вариант «Хоффенхайм» с форой (+2) и коэффициентом 1.81, думаю, обязательно нужно на этот вариант ставить. С расходом еще. Не должна «Бавария» разгромить соперника после тяжелого матча с «Севильей» и неминуемого празднования».
- 27 сентября 2020
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