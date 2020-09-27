«Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз Михаила Зислиса на матч КХЛ в Балашихе

Известный журналист Михаил Зислис дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Металлург» Магнитогорск.
Ставка: победа «Авангарда» в основное время за 1.87.
«Ястребы» красиво разобрались с нынешним соперником в Магнитогорске две недели назад (4:0). Пока их игра выглядит основательнее и разнообразнее, чем у уральцев. «Магнитка» в своем нынешнем виде очень работоспособная, агрессивная, но при этом несколько прямолинейная команда.
Без находящегося на больничном Сергея Мозякина ей не хватает креатива в атаке и в большинстве. Адаптация финских новичков Юхо Ламмикко и Харри Песонена затянулась, а опытный Сергей Плотников пока не очень эффективен у чужих ворот. Играть с «Металлургом», который неплохо пашет в обороне, непросто.
Однако «Авангард» набрал хороший ход, отлично действуют вратари Игорь Бобков и Эмиль Гарипов, быстро влился в команду новичок Клим Костин. За счет приличных скоростей и атакующего потенциала трёх троек нападения хозяева должны иметь преимущество. Предположу, что в матче будет немного заброшенных шайб.
Ставка в пользу «тотала меньше» смотрится интересно, но предпочту сделать другой выбор. Победа «Авангарда» в основное время".
- 27 сентября 2020
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