«Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз Михаила Зислиса на матч КХЛ в Балашихе

Известный журналист Михаил Зислис дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Металлург» Магнитогорск.



Ставка: победа «Авангарда» в основное время за 1.87.

«Ястребы» красиво разобрались с нынешним соперником в Магнитогорске две недели назад (4:0). Пока их игра выглядит основательнее и разнообразнее, чем у уральцев. «Магнитка» в своем нынешнем виде очень работоспособная, агрессивная, но при этом несколько прямолинейная команда.



Без находящегося на больничном Сергея Мозякина ей не хватает креатива в атаке и в большинстве. Адаптация финских новичков Юхо Ламмикко и Харри Песонена затянулась, а опытный Сергей Плотников пока не очень эффективен у чужих ворот. Играть с «Металлургом», который неплохо пашет в обороне, непросто.



Однако «Авангард» набрал хороший ход, отлично действуют вратари Игорь Бобков и Эмиль Гарипов, быстро влился в команду новичок Клим Костин. За счет приличных скоростей и атакующего потенциала трёх троек нападения хозяева должны иметь преимущество. Предположу, что в матче будет немного заброшенных шайб.



Ставка в пользу «тотала меньше» смотрится интересно, но предпочту сделать другой выбор. Победа «Авангарда» в основное время".