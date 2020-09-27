«Барселона» — «Вильярреал»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, на каком канале

27 сентября состоится матч 3-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Вильярреал». Начало встречи — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».



Эксперты дали прогноз и считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех «Вильярреала» оценён букмекерами коэффициентом 6.30.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Барселона» — «Вильярреал» 27 сентября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.51, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.65. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.75.



Если обе забьют, сыграет ставка 1.55. На пенальти дают 2.75, а на удаление — 4.40.

«Барселона» — «Вильярреал». Прогноз: оставшийся один Месси отправит послание Бартомеу Суарес ушёл, тер Штеген травмирован. Каталонцы максимального зависимы от аргентинского гения.