«Фулхэм» – «Астон Вилла»: прогноз Артура Петросьяна на матч 3-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Фулхэм» – «Астон Вилла».



Ставка: обе забьют за 1.86.



«Фулхэм» пока мало соответствует уровню АПЛ и, как и «Вест Бромвич», уже сейчас кажется основным претендентом на вылет. В то же время местами у «дачников» получается играть в симпатичный, быстрый и эффективный футбол. У них и низом быстро ходит мяч, и уже доказала свою эффективность, как в Кубке, так и в чемпионате, связка Тете – Митрович (навес с фланга и замыкание).



У «Виллы» три победы на старте нового сезона – две в Кубке и одна в чемпионате, где вполне заслуженно был переигран «Шеффилд Юнайтед». Оставшийся в команде Грилиш пока ещё не набрал форму, но, будучи капитаном, он должен как можно скорее смириться с тем, что не перешёл в стан каких-нибудь грандов, и заиграть на должном уровне.



Я бы не стал здесь выбирать победителя, хоть и кажется на первый взгляд, что гости должны быть ближе к успеху. Лучше, пожалуй, поставить на то, что отличатся хотя бы раз и те и другие.



На карточки бы тоже обратил внимание. И те и другие достаточно быстро атакуют, и у тех и у других есть проблемы с перестроением из атаки в оборону. То есть тут возможны карточки при неумелых прерываниях атак. Ну и противоборство Мингс – Митрович также обещает быть интересным — жёсткость и мощь одного, мощь и провокации другого», — сказал Петросьян.

«Фулхэм» — «Астон Вилла». Прогноз: Митрович и Ареоля не впечатлят Грилиша с Трезеге в АПЛ «Фулхэм» пропустил семь голов за два тура АПЛ.