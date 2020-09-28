«Фулхэм» – «Астон Вилла»: прогноз Артура Петросьяна на матч 3-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Фулхэм» – «Астон Вилла».
Ставка: обе забьют за 1.86.
«Фулхэм» пока мало соответствует уровню АПЛ и, как и «Вест Бромвич», уже сейчас кажется основным претендентом на вылет. В то же время местами у «дачников» получается играть в симпатичный, быстрый и эффективный футбол. У них и низом быстро ходит мяч, и уже доказала свою эффективность, как в Кубке, так и в чемпионате, связка Тете – Митрович (навес с фланга и замыкание).
У «Виллы» три победы на старте нового сезона – две в Кубке и одна в чемпионате, где вполне заслуженно был переигран «Шеффилд Юнайтед». Оставшийся в команде Грилиш пока ещё не набрал форму, но, будучи капитаном, он должен как можно скорее смириться с тем, что не перешёл в стан каких-нибудь грандов, и заиграть на должном уровне.
Я бы не стал здесь выбирать победителя, хоть и кажется на первый взгляд, что гости должны быть ближе к успеху. Лучше, пожалуй, поставить на то, что отличатся хотя бы раз и те и другие.
На карточки бы тоже обратил внимание. И те и другие достаточно быстро атакуют, и у тех и у других есть проблемы с перестроением из атаки в оборону. То есть тут возможны карточки при неумелых прерываниях атак. Ну и противоборство Мингс – Митрович также обещает быть интересным — жёсткость и мощь одного, мощь и провокации другого», — сказал Петросьян.
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