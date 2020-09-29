«Локомотив» – «Металлург»: прогноз Фёдора Канарейкина на матч КХЛ

Известный тренер Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» – «Металлург».



Ставка: победа «Локомотива» в матче за 2.96.



«Локомотив» был хорош на предсезонке, удачно стартовал в сезоне, команда от игры к игре прибавляла, но затем у многих ребят возникли проблемы со здоровьем. «Железнодорожники» выбились из игрового ритма. Отсюда и поражение в домашнем матче от «Нефтехимика», а до этого как раз из-за эпидемии команда не смогла поехать на выезд в Мытищи к команде «Куньлунь». Китайцам в итоге была присуждена победа. После позавчерашней неудачи будем ожидать, что «железнодорожники» смогут выправить положение. Молодёжи нужно быстрее восстанавливаться.



«Магнитка» проиграла «Авангарду», не забросив при этом ни разу. Перестало работать большинство, причём уральцы порой не могут использовать преимущество в двух игроков. Это довольно серьёзный момент, на который необходимо обратить внимание.



Делаю выбор в пользу «Локомотива». Хозяева победят в матче», — сказал Канарейкин.