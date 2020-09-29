«Авангард» – «Йокерит»: прогноз Фёдора Канарейкина на встречу КХЛ

Известный тренер Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» – «Йокерит».
Ставка: минимум 5 шайб в матче за 1.72.
«Интересный ожидается матч. «Авангард» одержал очередную победу над «Магниткой». Команда вышла на первое место в лиге. «Йокерит» провёл хороший матч против ЦСКА. Долгое время финны вели в счёте, но в итоге пропустили три шайбы в третьем периоде и уступили на своём льду сильно обновлённому по сравнению с прошлым сезоном ЦСКА. На исход матча, возможно, повлияла пауза, команда выбилась из игрового ритма.
Играет «Йокерит» нестабильно. На данный момент команда провела в чемпионате меньше всего, лишь четыре игры, а ещё в одной ей было записано техническое поражение. Это уже ситуация, которую необходимо как-то решать.
И «Авангард», и «Йокерит» — две мастеровитые команды, хорошо действуют при игре в большинстве, уверенно контролируют шайбу. Больше матчей финны проводят, играя первым номером. «Авангард» работает очень высоко, активно убегает в атаку. В общем, «Авангард» победит. Жду большого количества заброшенных шайб», — сказал Канарейкин.
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