«Ференцварош» – «Мольде»: ставка Артура Петросьяна на матч квалификации Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Ференцварош» – «Мольде».



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.06.



«Ференцварош» довольно долго контролировал игру в первом матче и заслуженно выиграл первый тайм 1:0, по сути ничего не позволив норвежцам у своих ворот. После перерыва забили ещё один и расслабились. А скандинавы устроили настоящий штурм и забили трижды. Команде Реброва повезло под конец заработать пенальти и уйти от поражения в, казалось бы, выигранной встрече.



В общем, норвежцы показали, что они умеют, и счёт первого матча (3:3) вынудит их атаковать и в Будапеште. «Ференцварошу» же ничего не остаётся, как играть в свой футбол – отдать мяч, слаженно и компактно обороняться и ждать шанса для контратаки.



Думаю, что первый тайм здесь получится куда более осторожным. А вот после перерыва либо те, либо другие будут вынуждены пойти ва-банк, игра раскроется, и должно быть весело», — полагает Петросьян.

«Ференцварош» — «Мольде». Прогноз: старый знакомый ЦСКА проберётся в группу Лиги чемпионов Венгры за девять домашних игр в еврокубках при Сергее Реброве проиграли лишь дважды.