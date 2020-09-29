«Ференцварош» – «Мольде»: ставка Артура Петросьяна на матч квалификации Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Ференцварош» – «Мольде».
Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.06.
«Ференцварош» довольно долго контролировал игру в первом матче и заслуженно выиграл первый тайм 1:0, по сути ничего не позволив норвежцам у своих ворот. После перерыва забили ещё один и расслабились. А скандинавы устроили настоящий штурм и забили трижды. Команде Реброва повезло под конец заработать пенальти и уйти от поражения в, казалось бы, выигранной встрече.
В общем, норвежцы показали, что они умеют, и счёт первого матча (3:3) вынудит их атаковать и в Будапеште. «Ференцварошу» же ничего не остаётся, как играть в свой футбол – отдать мяч, слаженно и компактно обороняться и ждать шанса для контратаки.
Думаю, что первый тайм здесь получится куда более осторожным. А вот после перерыва либо те, либо другие будут вынуждены пойти ва-банк, игра раскроется, и должно быть весело», — полагает Петросьян.
- 29 сентября 2020
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:43
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
08:48
-
08:45
-
08:41
-
07:00
- 28 сентября 2020
-
21:45
-
20:45
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30