«Ференцварош» — «Мольде». Прогноз: старый знакомый ЦСКА проберётся в группу Лиги чемпионов

29 сентября «Ференцварош» примет «Мольде» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу венгерского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Успех норвежцев оценён букмекерами коэффициентом 3.18. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.48.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Мольде»

Букмекеры считают, что матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Мольде» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32.

Анализ и прогноз матча квалификации ЛЧ «Ференцварош» — «Мольде» (29.09.2020)

Еврокубки в самом разгаре. Совсем скоро состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. Участникам остается провести только ответные поединки в раунде плей-офф квалификации турнира, по итогам которых и решится, кто пройдёт дальше, а кто вылетит в Лигу Европы.

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Раунд плей-офф ЛЧ растянут на два дня: три ответных поединка пройдут 29 сентября, ещё три — 30 сентября. Среди прочих 29 сентября сразятся венгерский «Ференцварош» и норвежский «Мольде». Их встреча начнётся в 22:00 мск и пройдёт на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште.



Первая игра между проходила в Норвегии на стадионе «Акер» и удалась на славу. Победитель не определился, но скучно точно не было. Здесь и шесть голов на двоих, и пенальти на 87-й минуте. Качество футбола, может, оказалось не самым высоким, зато событий было выше крыши.



Собственно, встреча завершилась вничью со счётом 3:3. Венгры сумели до середины второго тайма забить два мяча. Казалось бы, игра была сделана, однако норвежцы не выключились. Напротив, они показали яркий футбол в атаке и сумели забить сразу три гола в ответ. Правда, удержать победный счёт хозяева не смогли – судья назначил пенальти в их ворота за игру рукой.

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После этого «Мольде» успел сыграть ещё и в родной норвежской Элитсерии. Только добыть очки не удалось. Главный тренер Эрлинг Моэ провел некоторую ротацию, и команда уступила с минимальным счётом скромному «Саннефьорду», хотя по статистике имела большой перевес. Впрочем, рядовая игра первенства не столь важна, ведь на кону огромные деньги.



На данный момент в чемпионате Норвегии завершились 19 туров. По их итогам МФК занимает четвертую строчку, набрав 34 очка. У команды нет никаких проблем с результативностью: за все это время она забила целых 46 голов, что в среднем за игру составляет практически два с половиной мяча.



Снова поразить ворота соперника «Мольде» вполне может, но рассчитывать на выход в групповой этап Лиги чемпионов будет крайне непросто. «Ференцварош» на своём поле справедливо выступит фаворитом. Он показывает неплохой футбол в последнее время: выбил «Селтик» (2:1) и загребское «Динамо» (2:1) на предыдущих стадиях. Да и состав тут покрепче.

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Неплохим вариантом для ставки выглядит 1Х + обе забьют за коэффициент 2.17. Альтернативный выход – П1 с нулевой форой за 1.66. За девять предыдущих домашних игр в еврокубках под руководством украинского тренера Сергея Реброва венгерский клуб проиграл только два раза. А ведь гостям нужно будет забивать любой ценой.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Мольде» 29 сентября 2020 года

«Мольде» обладает неплохой линией атаки, в родном чемпионате Норвегии он забивает более двух голов в среднем за игру. В текущей квалификации Лиги чемпионов пока что с результативностью тоже проблем нет. Однако рассчитывать на победу в предстоящем поединке будет трудно. «Ференцварош» играет на своём поле, да состав у него покрепче. На наш взгляд, венгры не проиграют дома.



Ставка: обе забьют + «Ференцварош» не проиграет за 2.17.