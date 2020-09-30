ПАОК — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч отбора Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч ПАОК — «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ставка: ПАОК не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.75.
«Краснодар» отправляется в Салоники в гости к ПАОКу. Как мы помним, неделю назад «Краснодар» одержал победу, волевую со счётом 2:1.
Но сама игра «Краснодара» оставила вопросы. И пенальти в начале матча, который не был реализован. При счёте 1:1 был момент у ПАОКа, когда мяч попал в штангу. Команда показала себя организованной, хорошо обученной. В какой-то степени греки принесли в жертву последний матч чемпионата Греции, где сыграли со счётом 0:0, хотя должны были побеждать в том матче.
Для ПАОКа сейчас самое главное — это проход в групповой раунд Лиги чемпионов. Такое же историческое событие может случиться и у «Краснодара», который никогда ранее не играл в групповом раунде Лиги чемпионов. Чем не мотивация? Причём на столе лежат 20-25 миллионов евро, которые нужно только взять.
Сумеет ли это сделать «Краснодар»? Большой вопрос. У команды есть кадровые проблемы. Вроде бы возвращается Мартынович, который пропускал прошлый матч, но мне кажется, наивно думать, что он в паре с Кайо сыграет надёжно. Плюс у «Краснодара» могут быть проблемы в атаке. Вандерсон в прошлом матче не играл. Он получил мышечную травму. Есть проблемы у Берга. Как будет выезжать «Краснодар» — это серьёзный тест для Мусаева. Здесь нужно правильно разложить силы, правильно сыграть стратегически и структурно. Как бы я красиво ни говорил, но всё будет решаться на футбольном поле.
Есть определённый бонус у «Краснодара» в том, что матч пройдёт без зрителей, но ПАОКу достаточно забить один мяч и обороняться до конца встречи. Греческая команда в состоянии это сделать. Наверное, будет очень тяжёлый и тягучий матч без большого количества моментов и с большим количеством борьбы.
Может быть я бы поставил на жёлтые карточки. Будет работать бригада арбитров из Италии. Арсато работал на последнем финале Лиги чемпионов. Арбитр жёсткий и требовательный и спуску никому не даст. С учётом борьбы стоит ждать большого количества жёлтых карточек. Я, как правило, не рекомендую ставить на нарушения и предупреждения, но всё же рассмотрите этот вариант.
Если брать тоталы, то мне кажется, что «Краснодар» не выиграет, по крайней мере в последнее время он не убеждает, что готов на сто процентов. Очень амплитудная игра у команды Мусаева. Поэтому если не будет много голов в Греции, а «Краснодар» не выиграет, пусть и сыграет вничью, то есть резон сыграть 1Х (ПАОК не проиграет) и тотал меньше 3.5 мяча. За 1.75 — это вполне достойное и хорошее предложение на этот матч», — сказал Генич.
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