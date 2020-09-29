ПАОК — «Краснодар». Прогноз: Сафонов пропустит в Греции, у Мусаева добавится седых волос

30 сентября ПАОК примет «Краснодар» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу греков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.19. Успех российского клуба оценён букмекерами коэффициентом 3.35. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.60.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов ПАОК — «Краснодар» 30 сентября

Букмекеры не уверены, что матч раунда плей-офф Лиги чемпионов ПАОК — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42.

Анализ и прогноз матча квалификации ЛЧ ПАОК — «Краснодар» (30.09.2020)

Еврокубки в самом разгаре. Совсем скоро состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. Участникам остаётся провести только ответные поединки в раунде плей-офф квалификации турнира, по итогам которых и решится, кто пройдёт дальше, а кто вылетит в Лигу Европы.

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Раунд плей-офф ЛЧ растянут на два дня: три ответных поединка пройдут 29 сентября, ещё три — 30 сентября. Разумеется, внимание отечественных любителей футбола тут приковано в первую очередь к битве греческого ПАОК и российского «Краснодара». Их встреча начнётся в 22:00 мск и пройдёт на стадионе «Тумба» в Салониках.



Прошлая игра, состоявшаяся в Краснодаре, завершилась более-менее благополучно для «Краснодара», хотя и получилась нервной. Тут и два пенальти, и целая россыпь «горчичников». В итоге российский клуб одержал победу со счётом 2:1. Скажем прямо, могло быть гораздо хуже.



Греки даже заработали пенальти на седьмой минуте, Матвей Сафонов потащил. Но гости всё равно забили первыми, только вот краснодарцам удалось быстро вернуться в игру. Они больше времени владели мячом и в конце концов сумели реализовать преимущество.

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После этого команда Мурада Мусаева успела провести одну игру в РПЛ. Получилось неоднозначно. В матче девятого тура «быки» отправились в Сочи к местному одноимённому клубу и сыграли с ним вничью (1:1). Гости пропустили быстрый гол с пенальти, но в середине второго тайма остались в большинстве и отыгрались.

Напрягло, что тренерский штаб обошёлся практически без ротации, все лучшие вышли на поле и оставили немало сил. А ведь требуемого результата так и не добились. Под вопросом находится участие сразу четырёх футболистов основного состава — Берга, Вандерсона, Петрова и Кайо. Естественно, отсутствие хотя бы двух-трёх игроков из этой четвёрки заметно снизит шансы россиян.

ПАОК тоже успел провести одну игру после первого матча в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Чёрно-белые в родном чемпионате Греции гостили у «Волоса» и скатали с ним нулевую ничью. Они проделали большой объём работы: чаще били, больше контролировали мяч. Однако реализовать преимущество не смогли. Действовали полуторным составом, поберегли лидеров.

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Фаворитом пары в котировках с заметным запасом идут подопечные Мурада Мусаева, однако непосредственно в ответном поединке букмекеры отдают предпочтение греческому клубу. В принципе, понятно. Клуб из Салоников во втором и в третьем квалификационных раундах играл дома и показал себя здорово.



Победить таких именитых соперников как турецкий «Бешикташ» и португальская «Бенфика» само по себе круто. При этом надо сказать, что ПАОК даже умудрился за эти два матча забить целых пять голов. Так что «Краснодару» будет гораздо тяжелее чем дома. Хорошо хоть из-за коронавируса обойдётся без зрителей.



Однако команда Мурада Мусаева сама показывает достойный футбол в атаке. К слову, в Российской Премьер-Лиги краснодарцы имеют уже 18 голов за девять туров. В среднем за матч они наносят чуть больше 20 ударов по воротам, подают шесть с половиной угловых и владеют мячом свыше 65% времени.

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Состав у ПАОКа крепкий, но и от «Бешикташа» с «Бенфикой» они непременно пропускали. На наш взгляд, здесь тоже стоит проверить ставку «обе забьют». Букмекеры дают за неё вполне приемлемый коэффициент 1.80. Нас ждёт настоящая битва. Многое будет зависеть от запаса сил гостей, но встреча точно получится нервной и событийной.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов ПАОК — «Краснодар» 30 сентября 2020 года

ПАОК на своём поле разбил крепких «Бешикташ» и «Бенфику», забив им пять голов за 180 минут. К тому же в первой игре греки проиграли, так что забивать им нужно кровь из носа. Однако «Краснодар» Мурада Мусаева и сам достойно играет в атаке, сидеть у своих ворот и оборонять достигнутый результат с таким центром обороны слишком опасно. Так что мы бы снова ждали голов в обе стороны в предстоящем поединке.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.80.