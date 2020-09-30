ПАОК — «Краснодар»: ставка Егора Титова на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ПАОК — «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов сезона 2020/2021.



Ставка: «Краснодар» не проиграет и обе забьют за 2.77.



«Ответный матч последнего раунда квалификации Лиги чемпионов. «Краснодар» сейчас максимально близок к своей мечте, но соперник тяжелый, необходимо выжать из себя максимум. В первой игре в атаке «Краснодар» выглядел неплохо, но за оборону всё время было боязно. Любой подход греческого клуба был опасен. Не было Мартыновича в том матче, и это тоже негативно влияло на игру «Краснодара» в защите. Пара Кайо — Сорокин очень сырая. Думаю, и в Греции «Краснодар» наверняка пропустит. Надо сразу закладываться на то, что нужно забивать самим. Обязательно. И я уверен, что по силам это сделать краснодарцам с их разнообразной, сыгранной атакующей группой.



Я практически уверен, что голы мы увидим в исполнении обеих команд. И, честно говоря, по уровню исполнителей мне «Краснодар» кажется более классной командой. Я это ощутил во время первой игры. Главное, чтобы «Краснодар» не занервничал и грамотно распорядился моментами. Я поставлю на то, что «Краснодар» не проиграет, но забьют обе команды», — сказал Титов.

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