«Вильярреал» — «Алавес»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 4-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Вильярреал» — «Алавес».
Ставка: победа «Вильярреала» и обе забьют за 3.85.
«Команда Унаи Эмери не так уж и сильно выложилась по итогам матча с «Барселоной», в котором всё было решено уже в первом тайме, за который каталонцы забили четыре безответных мяча. Счёт 4:0 так и остался итоговым. «Вильярреалу» нужно исправляться за этот конфуз, и наверняка Унаи Эмери сможет настроить свою команду как надо.
С такой мощной атакой, что есть у «Вильярреала», верю в не менее чем два гола «подводников» в ворота «Алавеса». Но и баски, мне кажется, имеют хорошие шансы забить. Классная по меркам «Алавеса» пара форвардов Лукас Перес — Хоселу наверняка справится с не самой надёжной обороной «Вильярреала», который пока пропускал в каждом матче этого сезона. Моя ставка — победа «Вильярреала» при голах обеих команд», — сказал Вишневский.
- 30 сентября 2020
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