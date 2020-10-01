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Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов 2020/21: когда состоится, ставки, коэффициенты

Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов 2020/21: когда состоится, ставки, коэффициенты
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Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 состоится 1 октября в студии Швейцарского радио и телевидения в Женеве. Начало — в 18:00 мск. Прямую трансляцию жеребьёвки можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

На групповой стадии Лиги чемпионов сыграют сразу три российских клуба — «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Питерцы будут посеяны в 1-й корзине, краснодарцы — в 3-й, а «железнодорожники» — в 4-й. При этом в группе не могут сыграть команды из одной страны.

Фаворитами текущего розыгрыша Лиги чемпионов считаются «Бавария» и «Манчестер Сити», поставить на каждый из этих клубов предлагается за 5.00. В пятёрку также входят «Ливерпуль» (7.00), «ПСЖ» (9.00) и «Реал» (12.0).

Наивысшие шансы среди российский клубов имеет «Зенит» (200.0), занимающий 20-е место в списке претендентов. На победу «Локомотива» и «Краснодара» дают 500.0.

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