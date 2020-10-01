«Тоттенхэм» — «Маккаби Х»: прогноз и ставка на матч квалификации Лиги Европы в Лондоне

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Маккаби Хайфа».

Ставка: «Маккаби» забьёт за 2.33.

«Понятно, что «Тоттенхэм» – фаворит. Разница в классе, мягко говоря, заметна. Да и играть лондонцам предстоит на своём поле, где у них в последнее время довольно хорошая статистика выступлений. Однако доставить неприятности израильтяне определённо могут.



Дело в том, что предстоящий поединок станет для «шпор» третьим за последние пять дней. Играть в таком темпе невероятно тяжело. А у «Маккаби» было предостаточно времени, чтобы восстановиться и подготовиться, не теряя при этом тонуса. Чемпионат Израиля приостановили из-за коронавируса, то есть на отдых имелась неделя. Физическое состояние должно быть близким к оптимальному.



27 сентября, то есть в воскресенье, «Тоттенхэм» играл с «Ньюкаслом» (1:1) в АПЛ. Лондонцы были крайне активны, много атаковали и двигались, однако победить не смогли. «Сорокам» повезло сравнять счёт уже на седьмой добавленной ко второму тайму минуте с пенальти. Чертовски обидная осечка.



А 29 сентября, во вторник, подопечные Моуринью встречались с грозным «Челси» в Кубке лиги Англии. На этот раз им повезло: проигрывали по ходу встречи, но сумели отыграться на 83-й минуте. Португальский тренер выставил полуторный состав, а Кейн и Лукас Моура вышли после перерыва. Именно их появление внесло перелом.



В любом случае сил было потрачено очень много, несколько футболистов основы отбегали 90 минут и серию пенальти. Времени же на подготовку к «Маккаби» даётся крайне мало. А ещё стоит учесть, что уже 4 октября «шпорам» предстоит тяжелейший выезд к «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии.



Конечно, разница в классе с израильтянами позволяет провести некоторую ротацию. Только вот гости наверняка сумеют воспользоваться положением лондонцев. На наш взгляд, стоит проверить гол «Маккаби». Букмекеры оценивают его, как нам кажется, несколько завышенным коэффициентом 2.33. Всё же «Тоттенхэм» уже пропускал и от скромных болгар, и от не менее скромных македонцев».