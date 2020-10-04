«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Владислава Батурина на матч чемпионата России

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Краснодар».

Ставка: обе забьют за 1.76.

«В прошлом сезоне в личных встречах лучших результатов достигли москвичи (1:1 и 2:0). В последних трёх встречах в столице соперники делили очки. В последних семи матчах на поле «Динамо» бело-голубые не смогли добиться успеха (0-5-2). В последний раз на своей территории москвичи побеждали краснодарцев в 2011 году (2:1).



«Динамо», имеющее серьёзные амбиции, вынуждено перезагружаться, обычно, когда происходит смена тренерского штаба, случается эмоциональный всплеск, и в подобных ситуациях игроки показывают свои лучшие качества, свой потенциал. «Краснодар» после исторического выхода в основной турнир Лиги чемпионов сейчас на седьмом небе от счастья и готов горы свернуть, но при этом не стоит забывать о потраченных физических и эмоциональных силах.

В подобной ситуации мне сложно прогнозировать, кто будет сильнее в этом интригующем противостоянии, очевидно, что игра на три результата, поэтому предпочту вариант с голами в матче. «Динамо» надо исправляться, а «Краснодар» умеет хорошо играть в атаку. На эмоциях и мотивации оба коллектива способны реально претендовать на успехи у чужих ворот".