«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Владислава Батурина на матч чемпионата России

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Краснодар».
Ставка: обе забьют за 1.76.
«В прошлом сезоне в личных встречах лучших результатов достигли москвичи (1:1 и 2:0). В последних трёх встречах в столице соперники делили очки. В последних семи матчах на поле «Динамо» бело-голубые не смогли добиться успеха (0-5-2). В последний раз на своей территории москвичи побеждали краснодарцев в 2011 году (2:1).
«Динамо», имеющее серьёзные амбиции, вынуждено перезагружаться, обычно, когда происходит смена тренерского штаба, случается эмоциональный всплеск, и в подобных ситуациях игроки показывают свои лучшие качества, свой потенциал. «Краснодар» после исторического выхода в основной турнир Лиги чемпионов сейчас на седьмом небе от счастья и готов горы свернуть, но при этом не стоит забывать о потраченных физических и эмоциональных силах.
В подобной ситуации мне сложно прогнозировать, кто будет сильнее в этом интригующем противостоянии, очевидно, что игра на три результата, поэтому предпочту вариант с голами в матче. «Динамо» надо исправляться, а «Краснодар» умеет хорошо играть в атаку. На эмоциях и мотивации оба коллектива способны реально претендовать на успехи у чужих ворот".
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