Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы 2020/21: дата, как пройдёт, где смотреть

Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы состоится 2 октября в штаб-квартире УЕФА в Доме европейского футбола в Ньоне. Начало – в 14:00 мск. Прямую трансляцию события можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».



В ходе жеребьёвки 48 команд распределят на 12 групп. От России на групповом этапе Лиги Европы сыграет ЦСКА. Команда Виктора Гончаренко попала в первую корзину и точно не сыграет с «Арсеналом», «Тоттенхэмом», «Ромой», «Наполи», «Бенфикой», «Брагой», «Байером», «Вильярреалом», «Гентом», ПСВ и «Селтиком». Кроме того, «армейцы» точно не сыграют в одной группе с украинской «Зарей».



Сделать ставку на победу ЦСКА в Лиге Европы можно с коэффициентом 50.00. Таким же коэффициентом аналитики оценили вероятность победы в турнире «Браги», «Рейнджерс» и «Фейеноорда».