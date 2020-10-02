ЦСКА в Лиге Европы: с кем и когда сыграет, прогнозы, ставки и коэффициенты

Сегодня в Женеве прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Он стартует 22 октября, а завершится в декабре 2020 года.



Команда Виктора Гончаренко оказалась в квартете К, где сыграет с загребским «Динамо», голландским «Фейеноордом» и австрийским клубом «Вольфсбергер». Аналитики считают, что «армейцы» — фавориты группы. На их проход в плей-офф можно поставить с коэффициентом 1.45. Главным соперником москвичей эксперты видят голландский клуб, ставку на «Фейеноорд» можно сделать за 1.75. Шансы загребского «Динамо» на выход в плей-офф букмекеры оценили коэффициентом 1.90, а на «Вольфсбергер» можно поставить с коэффициентом 2.70.



Кроме того, можно сделать ставку на то, что ЦСКА займет первое место в своей группе. Коэффициент такого исхода — 2.50.