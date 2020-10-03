«Спартак» — «Зенит»: ставка Максима Калиниченко на матч РПЛ с коэффициентом 3.75

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит».



Ставка: победа «Спартака» за 3.75.

«Это встреча двух лидеров чемпионата, у обеих команд по 20 очков в активе. Отрыв от ближайшего преследователя в лице «Ростова» составляет у них три балла.



«Спартак» принимает действующего чемпиона России. «Зенит» сейчас — самая сильная по людям и по результатам команда. Причём не только прошлого и этого сезонов, но и вообще. Последних трёх лет — точно.



«Спартак» сейчас только-только начинает находить свою игру. Тедеско пытается что-то построить. Что-то получается, что-то — нет, но результат красно-белые выдают. Результат, который уже отлично смотрится на фоне последних сезонов клуба в РПЛ.



Поэтому я с оптимизмом смотрю в будущее «Спартака». С таким же настроем я жду и встречу команды с «Зенитом». Мне нравится то, как работает Тедеско в стане красно-белых.



Этот отрезок времени очень важен. Большое значение имеют игры перед матчами сборных. Желательно, конечно, «Спартаку» выиграть у «Зенита» и уйти на небольшой перерыв в статусе лидера РПЛ. А после паузы вернутся некоторые травмированные игроки.



Но точно прогнозировать такие игры всегда трудно. Я, конечно, отталкиваюсь от личных симпатий. Повторюсь, «Зенит» — очень хороший клуб, с прекрасными исполнителями. Но «Спартак», на мой взгляд, сегодня не уступает сине-бело-голубым ни по игре, ни по всему остальному. Поэтому я просто предложу поставить на победу «Спартака» в этой встрече».