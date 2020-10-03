«Спартак» — «Зенит»: прогноз Максима Ромащенко на матч 10-го тура чемпионата России

Бывший футболист Максим Ромащенко дал прогноз на матч чемпионата России «Спартак» — «Зенит».



Ставка: победа «Спартака» с нулевой форой за 2.65.

«После поражения в дерби от ЦСКА (1:3) красно-белые проводили три матча в гостях подряд и во всех одержали победы. В Кубке России они разгромили «Родину» — 5:1, а в РПЛ переиграли «Рубин» и «Тамбов» с одинаковым счетом 2:0. Отмечу, что их атакующие действия отличаются большим разнообразием вариантов.



«Зенит» в свою очередь не проигрывает уже в четырёх матчах чемпионата подряд. Из гостей он дважды увозил ничью в матчах (0:0 — с «Локомотивом», 1:1 — с «Уралом»), а во встречах дома насыпал полную корзину мячей своим соперникам (3:1 — с «Арсеналом», 6:0 — с «Уфой»). В последней игре трижды отличился Артём Дзюба.



Обе команды лидируют по очкам в турнирной таблице РПЛ. Думаю, матч пройдёт в интересной и обоюдоострой борьбе, небольшое преимущество при этом отдам хозяевам поля.



Мой прогноз: фора (0) на «Спартак», коэффициент — 2.65».