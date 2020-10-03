«Лидс» — «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч 4-го тура АПЛ

Футбольный журналист» Артур Петросьян дал прогноз на матч 4-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лидс» – «Манчестер Сити».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.78, ИТБ 1 гола «Лидса» за 2.02, «Лидс» не проиграет за 3.28.

«Жаль, что Харрисон, отлично начавший сезон, не сыграет в этом матче, так как принадлежит «Ман Сити». Но, думаю, и без него матч получится огненным.



Гвардиола учился у Бьелсы, Бьелса уважает Гвардиолу, но будь все те годы, что испанец завоевывал трофеи, у аргентинца в распоряжении те же игроки и команды, он бы сделал все то же самое, но в более красивом стиле.



Думаю, «Лидс» будет играть размашисто и в силовой манере. Команду Гвардиолы прессинговать можно и нужно: по большому счету, это самый верный путь к успеху. Мне кажется, йоркширцы восхитят своей игрой. Весь этот процесс может закончиться ничем, зато новички Премьер-лиги уйдут с поля высоко поднятыми головами.



«Ман Сити» пропустил аж пять в матче с «Лестером» в прошлом туре в родных стенах. Владеть мячом 71% времени и пропустить пять мячей — это надо умудриться. Манкунианцы еще далеки от своего пика – они и функционально готовы не лучшим образом, и испытывают кадровые проблемы. Снова, например, впереди не смогут сыграть ни Жезус, ни Агуэро».