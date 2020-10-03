«Боруссия» Д — «Фрайбург»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата Германии

Комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Фрайбург».

Ставка: тотал больше 9.5 углового за 1.76.

“Боруссия” позиционируется как главный преследователь “Баварии”. При этом команде не хватает стабильности. После великолепной победы в первом туре произошел неожиданный срыв с “Аугсбургом”. Там были моменты, но, откровенно говоря, маловато. Был хороший матч с “Баварией”, но там была ротация состава. Мюнхенцам пришлось подстраиваться под дортмундцев, но в конечном итоге всё опять решил удар Киммиха. Если во втором круге прошлого сезона Киммих забил ударом за пределами штрафной, то в этот раз забил, уже падая на поле. Хотя при счете 2:2 Дортмунд мог выйти вперед, но спас Нойер.



“Фрайбург” в первом туре обыграл “Штутгарт”. Давненько “Фрайбург” не выигрывал в дерби. Во втором туре была ничья с “Вольфсбургом”. Команда потеряла лидеров — Вальдшмидта и Коха. Но это не сильно их ослабило. Они все еще смелые и могут создать проблемы каждому. Кристиан Штрайх делает великолепную работу.



Конечно, “Боруссия” — фаворит. Как правило, они обыгрывают “Фрайбург”. Но обыгрывают и “Аугсбург”. Понятно, что “Фрайбург” будет обороняться на своей половине поля большими силами, рассчитывая на контратаки и переводы мяча. “Боруссия” будет много владеть мячом и позиционно вскрывать оборону соперника. Это будет тяжело, но другого варианта нет. Знаем, что “Боруссия” в каждом матче подаёт много угловых. И “Фрайбург” заработает парочку.



Предлагаю поставить на угловые — тотал больше 9.5".