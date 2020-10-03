«Спартак» — «Зенит»: прогноз Павла Городницкого на матч 10-го тура РПЛ

Блогер Павел Городницкий дал прогноз на матч 10-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Зенит».

Ставка: победа «Спартака» с нулевой форой за 2.44, тотал меньше 2.5 мяча за 1.93.

«Уверен, «Спартак» выиграет с форой (0). Во-первых, в этом сезоне РПЛ «Зенит» поганенько выступает на выезде. Во-вторых, у него так себе статистика на «Открытие Арене». В-третьих, чем занимался Семак на неделе? Воевал с сайтом, где якобы обидели его жену. Изучал, кто травмирован, кто восстановился, кто может тренироваться в общей группе. Короче, не было определенности с составом.



«Спартак» вроде и аутсайдер, но готов вцепиться в Зенит». Проиграли три раза подряд, если брать все турниры. Нужно срочно брать реванш, как минимум не уступать, чтобы по нашей ставочке был возврат. Если не верите в «Спартак», можно смело брать классический тотал меньше 2.5 мяча, потому что в последних матчах, если не считать Кубок между «Зенитом» и «Спартаком, всегда вязкая игра, боялись ошибиться.



Все же это главный матч страны. Артем Дзюба прав, наверное, потому что «Спартак» и «Зенит» ненавидят друг друга больше, чем «Спартак» и ЦСКА».